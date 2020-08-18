РИАМО - 18 авг. Московская область заняла лидирующую позицию по производству пивной продукции в России по итогам первого полугодия 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковье сохраняет лидерство по производству в стране алкогольной продукции – пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Регион произвел 15796,412 тыс. декалитров, это порядка 16% от общероссийского объема указанной продукции», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он назвал самые крупные предприятия Подмосковья, которые заняты производством различной пивной продукции.

«На сегодняшний день на территории Подмосковья осуществляют деятельность более 50 предприятий-производителей пива. Самые крупные – это высокотехнологичные предприятия «Московская пивоваренная компания» из Мытищ и «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» из Клина», – уточнил Разин.

По его словам, доля этих предприятий в общем объеме производства пива составляет более 90%.