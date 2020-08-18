РИАМО - 18 авг. Коронавирус стал одним из сложнейших вызовов для мирового здравоохранения, сообщает Газета.ru.
«С точки зрения логистики Covid-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались», – сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что инфекция легко распространяется между людьми.
Вспышка пневмонии в городе Ухань произошла 31 декабря минувшего года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта вспышка коронавируса была объявлена сотрудниками ВОЗ пандемией.
На текущий момент в мире число зараженных превысило 22 миллиона человек, умерли более 750 тысяч человек.
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18 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.
- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.
- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.
- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.
- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек
- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.
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