РИАМО - 18 авг. Коронавирус стал одним из сложнейших вызовов для мирового здравоохранения, сообщает Газета.ru.

«С точки зрения логистики Covid-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались», – сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что инфекция легко распространяется между людьми.

Вспышка пневмонии в городе Ухань произошла 31 декабря минувшего года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта вспышка коронавируса была объявлена сотрудниками ВОЗ пандемией.

На текущий момент в мире число зараженных превысило 22 миллиона человек, умерли более 750 тысяч человек.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.