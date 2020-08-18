РИАМО - 18 авг. Текстильное объединение «Монолит» в Люберцах во время пандемии произвело около 1 миллиона средств индивидуальной защиты, сообщила журналистам во вторник первый вице-президент объединения Антонина Шевцова.

«Буквально к концу первой недели после начала карантина мы вышли на промышленные масштабы производства <...> средств индивидуальной защиты. <...> Мы подключили 50 подрядчиков. В общей сложности за весь этот период мы сшили порядка миллиона изделий», - сказала Шевцова.

Она добавила, что после введения карантинных мер в Подмосковье было принято решение о расширении производства на базе объединения «Монолит» и его перепрофилирования для создания масок, комбинезонов, одноразовых халатов и бахил.

Этой продукцией снабжались медицинские организации, промышленные предприятия и некоторые госкорпорации.