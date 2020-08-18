РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел заседание антинаркотической комиссии, на которой были подведены итоги за первое полугодие и обозначены меры профилактики, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Общая раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, составляет почти 85%. Было закрыто три наркопритона. На учете за незаконный оборот наркотиков сейчас состоят 20 человек. Они проходят лечение от наркозависимости», - говорится в сообщении.

С помощью камер наблюдений системы «Безопасный регион» раскрыли 11 преступлений. При общественной организации «Трезвый город» начал работу консультативный центр. Также в округе регулярно проводится тестирование учащихся на предмет употребления наркотических веществ. В прошлом году тестирование прошло более 3 тысяч учеников.

О преступлениях, связанных с наркотиками, можно сообщить в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово по телефонам: 8(496)793-14-02 и 8(496)793-18-79; в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону: 8(496)793-02-65 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или по телефонам: 8(496)792-42-00 и 8(496)792-42-06.