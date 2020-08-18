РИАМО - 18 авг. Доктор Алексей Добровольский рассказал об опасности заболевания легких, о котором ранее заявил адвокат Эльман Пашаев, речь шла о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщает Nation News.



«Если человек курит, то со временем у него развивается ХОБЛ. Исходя из этого можно сделать вывод, насколько это все опасно. Много людей спокойно курят и живут обычной жизнью, имея это заболевание», — заявил Добровольский.



Он отметил, что большинству людей эта болезнь не мешает.



«Все зависит именно от степени. Если у актера этот диагноз стоял, он принимал лечение, и по этому поводу находился ранее в стационарах, то в этом случае стоит относиться серьезно», — добавил Добровольский.

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