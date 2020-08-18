РИАМО - 18 авг. Два нежилых помещения для субъектов малого и среднего бизнеса сдаются в аренду в Лыткарине, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Срок аренды – пять лет. Объекты расположены на улице Советской, дом 7.

«Помещения находятся на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, который расположен в центре города на пересечении улиц Советской и Коммунистической. Объекты аукционов имеют самостоятельное назначение и не используются для обслуживания многоквартирного жилого дома», - говорится в сообщении.

Ранее помещения использовались под офисно-торговую деятельность. Первое помещение площадью 40,9 квадратных метров. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование объектом составляет 236 тысяч рублей.

Площадь второго помещения составляет 46,2 квадратных метров. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование объектом составляет 229 тысяч рублей.

Аукционы на право заключения договоров аренды нежилых помещений пройдут 18 сентября 2020 года на Электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru).