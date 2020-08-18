РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 авг. Жители Щелкова могут записаться в группу по скандинавской ходьбе, занятия проводятся бесплатно в рамках программы «Активное долголетие», сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Скандинавская ходьба помогает поддерживать в тонусе мышцы всего тела. Сжигает на 46% больше калорий, чем обычная ходьба. Отлично воздействует на сердце и легкие», - говорится в сообщении.

Записаться в группу и узнать подробности можно по телефону: 8(906)064-22-01.