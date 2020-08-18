РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже мобильных телефонов сотрудниц сетевого магазина на сумму более 78 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступили заявления от сотрудниц сетевого продуктового магазина о том, что неизвестный похитил мобильные телефоны заявительниц из подсобного помещения. Общая сумма материального ущерба составила более 78 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 34-летнего уроженца Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли похищенные телефоны.