РИАМО - 18 авг. МУП «Балашихинский Водоканал» выполнил предупреждение Московского областного управления ФАС и устранил признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением федеральной антимонопольной службы России по Московской области рассмотрено обращение ООО «Южный» на неправомерные действия МУП «Балашихинский Водоканал» в части уклонения от согласования топографической карты земельного участка в Балашихе.

«В действиях МУП «Балашихинский Водоканал» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий. Предприятие устранило признаки нарушения антимонопольного законодательства», – уточняется в сообщении.

В соответствии с частью 7 статьи 391 ФЗ «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается, и лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.