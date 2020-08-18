РИАМО - 18 авг. В качестве меры поддержки для сохранения занятости в период пандемии кредит под 2% годовых получили 7582 компании малого и среднего бизнеса Подмосковья, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«У нас действовал <...> в период пандемии колл-центр. Наша служба защиты и поддержки бизнеса: телефон 0150. <...> Мы организовали онлайн-группу по работе с банками. <...> В результате этого у нас кредит под 2% получило 7582 компании, это порядка 14 миллиардов рублей», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что всего в Московской области получателями кредитов являются 10 884 компании малого и среднего бизнеса. В период пандемии власти региона старались помочь им в реструктуризации или получении льготно-кредитной поддержки.

«Я еще раз приглашаю всех делать бизнес в Подмосковье. <...> Всех наших предпринимателей, которые работают сейчас, <...> могу только заверить в том, что мы работаем для вас. Всегда готовы помочь и оказать поддержку», — подчеркнула Зиновьева.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.