РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В Подольске с начала 2020 года на базе 29 школ создали школьные научные общества (ШНО), в которых старшеклассники могут заниматься проектной работой и получить рекомендации на целевые направления ведущих предприятий округа для учебы в технических вузах, сообщил заместитель генерального директора по техническому развитию ООО «Трансформер», председатель Союза молодых ученых и специалистов Подольска Алексей Стулов.

В Подольске на пресс-выезде журналистам рассказали о ходе реализации сетевого проекта «Школьный космический телескоп». В настоящее время на крыше школы №29 запустили антенный пост центра управления спутником и собрали телескоп, который планируют запустить в космос для сбора данных. Стулов входит в научно-технический совет проекта и является кандидатом технических наук.

«В Подольске с начала 2020 года на базе 29 школ создали советы ШНО. Куратором всех ШНО является Совет молодых ученых Подольска. Чтобы получить целевое направление на учебу в вуз по инженерной специальности от ведущих промышленных предприятий города, рекомендуем школьникам проявить себя в проектной деятельности. Это лучше делать в 9-10 классах, так как в 11 идет подготовка к сдаче ЕГЭ. Информацию о проектах можно узнать в ШНО своей школы или обратиться в школу №29, где можно бесплатно заниматься проектной работой школьникам всего города», - сказал Стулов.

По его словам, представители ШНО являются связующим звеном между проектами промышленных предприятий округа и школами. Создание ШНО анонсировали в Подольске в январе 2020 года на слете школьных научных обществ в школе №29. Со временем ШНО создадут на базе всех школ. ООО «Трансформер» предоставляет школьникам базу в инжиниринговом центре для получения навыков компьютерного моделирования продукции. Программы на предприятии помогают изучать наставники.

ООО «Трансформер» планирует давать талантливым ребятам направления в вузы по специальностям: инженер-конструктор, инженер-технолог. Предприятию постоянно нужны специалисты на новые проекты. В частности, недавно открылось производство трансформаторов для токомака Курчатовского института. Предприятие ежегодно готово предоставлять до 10 мест молодым инженерам. Также в новых кадрах заинтересованы такие предприятия, как АО «Русская кабельная компания», ООО «Московский завод «Физприбор», ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» и другие.