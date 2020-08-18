РИАМО - 18 авг. Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сделал ему подарок – бутылку нефти, сообщает РИА Новости.

«С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире», — подчеркнул Сечин.

Глава компании добавил, что эта нефть лучше, чем ближневосточная.

«Конечно, лучше. Она же наша», — отметил глава российского государства.

Арктическая нефть добыта на Западно-Иркинском месторождении в Красноярском крае и отличается рядом качественных характеристик. К примеру, в ней крайне низкое содержание серы.