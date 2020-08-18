РИАМО – 18 авг. Порядка 50 реутовских первоклассников из малообеспеченных семей, которые пойдут в подмосковные школы 1 сентября, получили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения, в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из подмосковных школ, получат подарок от губернатора – рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями», – говорится в сообщении.

Для получения подарка необходимо обратиться в управление социальной защиты населения с необходимым комплектом документов до 5 сентября, выдача подарков будет производиться до 20 сентября. Для получения консультации жители могут обратиться по телефону: 8(495)528-22-04.

«Подарочный комплект состоит из необходимых школьных принадлежностей на общую сумму 2,6 тысячи рублей. В набор вошли ранец с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетрадки и другие полезные для первоклассника вещи», – отмечается в материале.

В прошлом году в Подмосковье подарок от губернатора получили более восьми тысяч первоклассников из малообеспеченных семей.