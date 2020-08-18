РИАМО - 18 авг. Для того, чтобы доказать плагиат в песнях Little Big нужно, чтобы ноты точно повторялись на протяжении восьми тактов, заявил композитор Юрий Лоза, комментируя обвинение группы Little Big в плагиате от одного из основателей Hard Bass School, сообщает Газета.ru.

Ранее автор хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» Валь Толетов подал в суд на группу. Сумму ущерба он оценил в 11 миллионов рублей.

«Если они хотя бы чуть-чуть изменили одну ноту, то это чистый пиар и никаких шансов доказать плагиат нет», — сказал Лоза.

Он уточнил, что за хореографию никто ничего не получит. Считается, что все движения делаются людьми произвольно. Та же ситуация и с текстами.

По мнению певца, такого рода иски чаще всего делают ради пиара.

«Обычно подают на тех, у кого есть деньги, а не на тех, кто что-то украл», — заключил Лоза.