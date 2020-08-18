РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство многоквартирного дома на улице Кирова в Домодедове, его планируют завершить в конце 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Застройщиком дома выступает ООО ПКФ «Гюнай». В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству каменной кладки, внутренних инженерных сетей, остеклению, отделке мест общего пользования и благоустройству территории.

Строительство планируют окончить в 4 квартале 2021 года.

Следить за ходом строительства объектов можно в приложении «Подмосковные стройки».