РИАМО - 18 авг. Фермеры 46 сыроварен из более 20 округов Подмосковья представят сотни сортов сыра участникам и гостям традиционного фестиваля «Сыр. Пир. Мир», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» пройдет на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское городского округа Истра с 27 по 30 августа.

«Всего на ярмарку ожидается порядка 370 участников со всей России, 170 из которых – сыровары», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Помимо сыра, на фестивале можно будет продегустировать и купить лучшую российскую молочную продукцию, колбасы, хлеб, сладости, мед, квас, вина, пиво, сидр и многое другое.

«На мероприятие планируют приехать в поисках поставщиков фермерской продукции представители магазинов, рынков и крупных торговых сетей Москвы, Подмосковья и других регионов России. Так что фестиваль будет интересен и полезен всем, так как поможет обменяться опытом и заключить взаимовыгодные контракты», – отметил министр.

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