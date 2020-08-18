РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 авг. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» во время рейда на территории обслуживания проверят на нарушения транспортные средства, занятые перевозками опасных грузов, рейд завершится 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 17 по 23 августа 2020 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД в данной сфере», – говорится в сообщении.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Многие организации игнорируют правила перевозки таких грузов. Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен иметь право на перевозку и не может отклоняться от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Должностным лицам, ответственным за перевозку, грозит штраф до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.