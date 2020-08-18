РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. В Домодедове в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 6 июля 2020 года подозреваемый совместно со своей знакомой и ее 35-летним сыном приехал на берег реки Пахры в Домодедове. После совместного распития спиртных напитков подозреваемый решил перепаковать автомобиль, но, не рассчитав его технические возможности, завяз. Потерпевший встал сзади машины и попытался ее вытолкнуть, однако в то же время подозреваемый включил задний ход и переехал мужчину.

Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице от полученных повреждений.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили трасологическую экспертизу, назначили и провели судебно-медицинскую экспертизу. Также проводится комплекс других следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.