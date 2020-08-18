РИАМО - 18 авг. В период пандемии 135 тысяч компаний пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса Подмосковья получили в качестве субсидии выплаты на каждого сотрудника в размере 12 130 рублей, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«У нас в Подмосковье 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогли получить субсидию. Общий объем поддержки, которую получил бизнес, составил 4,4 миллиарда рублей», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что во время пандемии подмосковные предприниматели смогли воспользоваться не только федеральными, но и региональными мерами поддержки.

Власти Подмосковья оказывают всю необходимую поддержку компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Узнать обо всех предоставляемых субсидиях можно по номеру горячей линии 0150.