РИАМО - 18 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия девяти строящихся станций Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Согласно постановлению мэра, станции Большого кольца будут называться так же, как и существующие пересадочные станции на радиальных ветках. Это облегчит навигацию в метро.

Так, утверждены названий станций БКЛ «Текстильщики», «Печатники», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Давыдково».

Кроме того, две новых станции «салатовой» ветки метро теперь официально носят названия «Лианозово» и «Физтех».

Также подписанный документ утвердил наименования ряда уже открытых станций подземки, среди которых «Лефортово», «Филатов Луг», «Прокшино» и другие.

Ранее Собянин сообщил, что за семь месяцев 2020 года в Москве ввели в строй 14 километров линий метро и шесть станций. До конца года в столице планируется проложить еще 10 километров линий подземки, возвести одно электродепо и три станции.