РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. При столкновении ПАЗа и автомобиля в Мытищах пострадал несовершеннолетний пассажир автобуса, сообщается на сайте администрации горокруга.

ДТП произошло по адресу: улица Трудовая, дом №20.

«Водитель автобуса ПАЗ Vector при начале движения от автобусной остановки совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, в результате чего произошло падение несовершеннолетнего пассажира автобуса», - говорится в сообщении.

Причиной получения травм при поездке в общественном транспорте могут быть различные ситуации на проезжей части, в результате которых водители маршрутных транспортных средств совершают резкие маневры, применяют экстренное торможение или из-за спешки или невнимательности на остановках при посадке и высадке пассажиров рано начинают движение.

«При этом нередко виновными оказываются и сами пассажиры, не соблюдающие меры безопасности. В связи с чем сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют не забывать о личной ответственности и правилах поведения: дожидаться общественного транспорта следует только на специально оборудованных остановках общественного транспорта», - отмечается в материале.

Прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто выходит из транспорта. Во избежание быть зажатым дверями не нужно пытаться сесть в последний момент перед отправкой общественного транспорта. Нельзя прислоняться к дверям: они могут открыться на ходу. Стоять на подножках транспортных средств запрещено.

Войдя, необходимо осмотреться, выбрать удобное место. Если в транспорте нет свободных мест для сидения, следует постараться встать в центре прохода, держась рукой за поручень или специальные подвески. Передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его остановке. Также нельзя перевозить детей у себя на коленках. И, конечно, запрещается отвлекать водителя во время движения.

«Водителю общественного транспорта, а также окружающим автомобилистам необходимо помнить о том, что экстренное торможение автобусов может привести к неблагоприятным последствиям в виде травм, причем достаточно серьезных», - уточняется в материале.