РИАМО - 18 авг. В перечень стартовых площадок, на которых построят новые дома для переселения по программе реновации, включили еще 17 адресов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Новые площадки находятся в шести административных округах и 11 районах города, их общая мощность составляет 311,1 тысячи квадратных метров жилья.

«Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тысячами квартир и предоставить комфортное жилье 11,3 тысячи москвичей», — говорится в сообщении.

Из 17 адресов семь площадок располагаются на месте домов, ранее включенных в программу реновации. В столице продолжают формировать перечень домов, строящихся в рамках второй волны реновации.

Новые площадки находятся по адресам: улица Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 5; Ленская улица, вблизи владения 8, корпус 1; 4-я улица Марьиной Рощи, владение 12; Открытое шоссе, владение 14Д; Сиреневый бульвар, владение 4, земельный участок 4; Сиреневый бульвар, владение 4, земельный участок 7; Жигулевская улица, владение 12, корпус.6; улица Шумилова, владение 26/6, Есенинский бульвар, владение 6, улица Шумилова, владение 24; Совхозная улица, владение 55, корпус 1; 2-я Фрезерная улица, владение 6; шоссе Фрезер, владение 17, строения 1,2; улица Михайлова, владение 15, корп.1 и 2; Зарайская улица, владение 46, корпусы 1 и 2, Шатурская улица, владение 39; 3-я Институтская улица, рядом с домом 4; Каспийская улица, напротив владения 28; улица Кубинка, владения 16-1; улица 40 лет Октября, владение 12, владение 16/1; Симферопольская улица, владение 2

Также из перечня исключили шесть стартовых площадок, по которым в процессе реализации программы были выявлены ограничения, препятствующие строительству.

На сегодняшний день в программу реновации включены уже 464 стартовые площадки для строительства новых домов общей мощностью 7,2 миллиона квадратных метров.

Программа реновации жилфонда в Москве включает в себя 5 174 дома – около 350 тысячи квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, где проживает порядка 1 миллиона человек.