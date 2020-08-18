РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. В Мытищах представители бизнеса могут обратиться с вопросами в общественную приемную бизнес-омбудсмена Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В городском округе Мытищи сменился руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

«Им стал Роман Коробейкин - общественный деятель, предприниматель, член правления «Опоры России», руководитель местного отделения организации в Мытищах, член Общественной палаты городского округа. В общественную приемную в городском округе Мытищи с вопросами смогут обращаться представители местного бизнеса», - говорится в сообщении.

Адрес приемной: город Мытищи, Олимпийский проспект, дом 10, офис 1902. Контактные телефоны: 8(495)778-19-38, 8(903)825-48-11, электронная почта: stroiteli@oporamo.ru. График приема: по средам с 10:00 до 16:00.

Более подробную информацию об аппарате подмосковного бизнес-омбудсмена можно найти на официальном сайте: https://uzpp.mosreg.ru/. Там же находится перечень муниципальных образований с адресами общественных приемных.