РИАМО - 18 авг. В городском округе Ступино открылся клуб «Активное долголетие», который стал 46-м на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Для таких клубов мы разработали стандарт, где постарались учесть все пожелания пенсионеров», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В клубе «Активное долголетие» пожилые люди могут смотреть фильмы, заниматься рисованием, играть в настольные игры, проходить курсы компьютерной грамотности, учиться дыхательной гимнастике.

Проект «Активное долголетие» включает в себя несколько направлений – от медицины до спорта. Пока занятия доступны только для жителей до 65 лет.