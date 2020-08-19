РИАМО – 19 авг. В Москве заработали две новые автоматические АЗС сети «Газпромнефть», таким образом сеть автоматических заправок «Газпромнефти» в Московском регионе увеличилась до 50 станций, говорится в сообщении пресс-службы сети.

Новые станции расположены по адресам: проезд Черепановых, дом 24А, строение 1, а также на улице Барышиха, дом 11.

Автомобилистам предлагают топливо производства собственных нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: АИ-92 и АИ-95, улучшенное топливо «Дизель Опти», а также высокотехнологичный G-Drive 95.

Автоматические станции работают по системе предоплаты. Сначала клиенты оплачивают топливо наличными, банковской картой или бонусными баллами, а затем заправляют автомобиль. Благодаря такой системе время пребывания на АЗС сокращается вдвое.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.