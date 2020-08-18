РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. ГК «Поиск» при поддержке управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ 20 августа проведет бесплатный обучающий семинар для субъектов МСП, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг муниципалитета Любовь Сабирзянова.

«Тема семинара: «Переход в 2020 к цифровой маркировке и прослеживаемости оборота товаров «Честный знак». Время и место сбора: 20 августа в 12:00 коворкинг-центр «Старт» по адресу: Новомытищинский проспект, 30/1. Данное мероприятие ориентировано как на производителей (одежда, белье, обувь, молочная продукция), так и на продавцов», - написала Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Предварительная запись для участия в семинаре проводится по телефону: 8(495)586-24-06. Количество мест ограничено.