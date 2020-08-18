РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 авг. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» подмосковной Балашихи в среду провели учения по эвакуации в рамках общеобластной тренировки эвакуации на всех социально значимых объектах, сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха капитан внутренней службы Алексей Якушин.

«18 августа объявлен днем проведения единых тренировок по эвакуации на всех социально значимых объектах с численностью более 50 человек. Это учреждения спорта, здравоохранения, торговли, образования, торговые центры. Всего в Балашихе находятся более 200 таких учреждений. Одно из учений провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» на улице Заречной, 31 в Балашихе. В нем приняло участие более 50 человек», – сказал Якушин.

Он добавил, что по легенде учений в учреждении загорелось помещение на первом этаже. В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Всех людей вывели на безопасное от здания расстояние.

«На место происшествия прибыли сотрудники Балашихинской 202-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Они потушили очаг возгорания и осмотрели помещения с целью удостовериться в дальнейшем безопасном пребывании в нем посетителей и персонала. Все действия были оценены на «хорошо», – отметил Якушин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, единый день тренировок по эвакуации на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей проходит каждые три месяца.