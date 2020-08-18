РИАМО - 18 авг. В этом году празднование Дня города в столице пройдет 5 и 6 сентября, распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В 2020 году Москве исполняется 873 года.

«В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут», - говорится в сообщении.

Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

В этом году темой празднования станет «Музейная Москва». Так, жители и гости столицы смогут побывать в 90 московских музеях и выставочных залах. Однако, чтобы туда попасть, нужно будет записаться заранее. Таких мер требует эпидемиологическая обстановка. Предварительная запись откроется 1 сентября.

Гуляя по городским паркам и фестивальным площадкам, можно будет увидеть уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, вдохновленные главными музейными экспонатами столицы.

Мероприятия пройдут в парках «Коломенское», «Митино», «Печатники», «Южное Бутово», Лианозовском парке, Измайловском парке, в парке «Кузьминки», на 13 фестивальных площадках и в других местах.