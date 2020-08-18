РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Молодежь подмосковных Люберец может принять участие в форуме «Алтай. Территория развития» 12 и 13 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберчане в возрасте от 18 до 30 лет могут принять участие в молодежном форуме «Алтай. Территория развития» (АТР). В этом году форум будет проводиться 12 и 13 сентября в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Участники обсудят программы для молодых кадров, добровольческую практику, развитие медиапространства, межнациональное взаимодействие, студенческое самоуправление, реализацию госпрограммы «Спорт - норма жизни».

Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», выбрать форум и оставить заявку. Регистрация на форум завершится 1 сентября, а заявки на получение молодежных грантов будут приниматься до 6 сентября.

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно по ссылке: https://myrosmol.ru/measures/view/43671.