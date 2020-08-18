РИАМО – 18 авг. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что российская экономика в этом году снизится меньше, чем в других странах, сообщает ТАСС.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», - отметил глава российского государства.

Также Путин выразил уверенность, что «рано или поздно» ситуация с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+ пройдет, экономика будет расти.

Президент также добавил, что впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.