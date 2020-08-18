РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 авг. В деревне Троицкое городского округа Мытищи в рамках экологической акции очистили родник, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Во вторник в деревне Троицкое состоялась экологическая акция «Чистый родник».

«Заместитель главы Мытищ Светлана Лысенко, экологи контрольного управления округа совместно с сотрудниками территориального управления «Мытищинское» проверили состояние и очистили популярный у мытищинцев родник в Троицком», – говорится в сообщении.

Во время карантина близлежащие дома отдыха пустовали, вследствие чего значительно сократилось количество мусора вблизи источника.

«Хотелось бы и дальше видеть эти святые места чистыми! Главное – помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. На сегодняшний день в округе есть информация о семи родниках, которые находятся в деревнях Вешки, Троицкое, Красная Горка, вблизи поселка Нагорное, в поселке Пироговский (два родника) и черте города, на Олимпийском проспекте, 39», – отмечается в материале.

Контрольное управление просит жителей Мытищ сообщать об источниках и родниках, которых нет в данном перечне.