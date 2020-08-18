РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Юные жители подмосковных Люберец могут позаниматься бесплатно баскетбола в спортивной школе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Люберцах объявлен набор детей в муниципальное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу «Спартак». Занятия проводятся на бесплатной основе»,- говорится в сообщении.

На регулярные тренировки ждут детей 2014 года рождения и старше. Занятия проходят под началом тренеров высшей категории на двух площадках по адресам: Люберцы, улица Смирновская, дом 4, дворец спорта «Триумф» и улица Смирновская, дом 2А, спортшкола «Спартак». По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(495) 559-32-10, 8(929) 991-49-21, 8(926) 628-45-90.

Администрация спортшколы предупреждает посетителей о проводимых мерах по недопущению распространения COVID-19. Так, родители вместе с детьми могут попасть в учреждения после измерения температуры и при наличии масок.

Баскетбол - спортивная командная игра, в которой мяч забрасывают руками в корзину соперника. Входит в программу Олимпийских игр с 1936 года.