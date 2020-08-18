РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. В городском округе Мытищи дети от 14 лет могут обучиться игре на музыкальных инструментах в бесплатном рок-клубе, сообщается в Instagram-аккаунте Дворца молодежи.

«Воспитанники рок-клуба приобретут навыки игры на музыкальных инструментах, основы нотной грамоты, навыки игры в ансамбле.Направления деятельности рок-клуба: репетиционная база, обучение игре на гитаре, ударных инструментах, клавишных инструментах, занятия вокалом, звукозапись. Стоимость занятий - бесплатно. Возраст от 14 лет», - говорится в сообщении.

Руководитель - Владимир Анатольевич Шестаков. Записаться можно по телефону: 8-498-687-26-55, или на сайте Дворца молодежи - dvorec12.ru.