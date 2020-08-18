РИАМО - 18 авг. Страховой Дом ВСК выступит в качестве партнера Клуба директоров Ассоциации независимых директоров (АНД), мероприятие для представителей бизнес-сообщества пройдет с 20 по 23 августа в Тульской области в деревне известного российского путешественника Федора Конюхова, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Во встрече примут участие топ-менеджеры Страхового Дома ВСК, а также представители руководства таких компаний, как «Уралкалий», МТС, ЛАНИТ, Альфа Банк, РОСНАНО, «Газпром», Промсвязьбанк, НЛМК, «Норникель», World Class и другие.

«Директоров ждут нетворкинг, групповые сессии, самопрезентации в неформальной обстановке», — говорится в сообщении.

Участники совершат полет на воздушном шаре, пройдут зиплайны и мастер-классы по выживанию в природе, посмотрят фильмы о путешествиях, также состоится трек по реке. В заключительный день участники встретятся с Федором Конюховым.