РИАМО - 18 авг. Количество погибших в ДТП велосипедистов увеличилось в Подмосковье в этом году, с начала года произошла 91 авария, где на 60% выросло число погибших, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Таким образом, в 2020 году погибли 15 велосипедистов, 80 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года пострадали 104 человека, 6 погибли.

«Также на дорогах Подмосковья сохраняется высокая аварийность мототранспорта: на сегодняшний день зафиксировано 302 дорожных аварий, в которых погиб 41 мотоциклист, 329 – получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают водителям летних видов транспорта о том, что нужно обязательно надевать соответствующую экипировку, также нужно строго соблюдать скоростной режим и помнить, что можно попасть в слепую зону автомобилиста при обгонах и перестроении.