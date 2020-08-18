РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. В поликлинике №1 Мытищинской горбольницы со вторника начинает вести консультативный прием врач-ревматолог, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«С 18 августа в терапевтическом отделении №2 поликлиники №1 Мытищинской городской клинической больницы начинает вести консультативный прием врач-ревматолог. Запись на прием производится через врача-терапевта», - говорится в сообщении.

Прием ведет врач-ревматолог Анастасия Ремчукова. Терапевтическое отделение поликлиники №1 расположено по адресу: улица 2-я Институтская, дом №24А.