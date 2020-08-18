РИАМО - 18 авг. Реконструкцию гостиницы «Восток» на Гостиничной улице в Северо-Восточном округе Москвы планируют завершить до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Разрешение на реконструкцию гостиницы инвестор получил еще в 2013 году. Стройка неоднократно приостанавливалась и, наконец, вышла в завершающую фазу. После устранения всех выявленных в ходе проверок нарушений будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Пятиэтажное здание гостиницы надстроили до восьми этажей. Также около гостиницы возвели пяти- и восьмиэтажные пристройки. В результате общая площадь комплекса составила 15,2 тысячи квадратных метров.

В обновленной гостинице предусмотрено 252 одноместных номера, ресторан с обеденным залом на 152 места и кухней, кафе-бар и медпункт.