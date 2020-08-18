РИАМО - 18 авг. Свыше 1 тысячи площадок организуют в Московской области для проведения акции «Диктант Победы», регистрация участников стартовала на диктантпобеды.рф и в мобильном приложении, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» в Подмосковье.

«На сегодняшний день необходимо обеспечить доступность участия для всех желающих. Будем внимательно следить за ходом предварительной регистрации, это позволит заранее определить количество потенциальных участников. Такая работа будет вестись в ежедневном режиме», - сказал секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Пройти регистрацию можно на сайте проекта диктантпобеды.рф, а также в одноименном приложении для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

«Диктант Победы» состоится 3 сентября. Акцию проводят с целью привлечь внимание к изучению истории Великой Отечественной войны. В этом году проверить свои знания истории смогут жители 75 стран. Ожидается, что «Диктант Победы» напишут 1 миллион человек.

Центральными площадками проведения акции в Подмосковье выбраны музей Зои Космодемьянской в Рузском округе, Бородинский музей в Можайском округе, а также школа №3 в Наро-Фоминске.