РИАМО - 18 авг. Покупательская аудитория подмосковных торговых центров снизилась более чем на 20% в сравнении с периодом до начала пандемии Covid-19, на данный момент их посещаемость равна примерно 80% от периода до коронавируса, сообщил управляющий директор Российского союза торговых центров Олег Войцеховский.

«Самоизолированный образ жизни до конца не прекратился», - сказал Войцеховский в эфире «Радио 1».

В то же время некоторые ТЦ полностью восстановили объемы посещаемости.

Из-за пандемии теперь собственники платят больше денег за работу центра. Причиной тому стали новые правила безопасности.

«Обеспечение безопасности по новым правилам – это приличный кусок бюджета», – добавил Войцеховский.

Подмосковные ТЦ открылись 25 июня. Они находились на карантине три месяца. Сначала в них открылись магазины, маникюрные салоны, парикмахерские, химчистка. Позже также стали доступны фудкорты и кинотеатры.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.