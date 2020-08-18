РИАМО - 18 авг. С начала 2020 года неправильно припаркованные машины чаще всего эвакуировали с Варшавского шоссе и проспекта Мира в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С каждой из этих улиц на спецстоянку отправили более двух тысяч автомобилей», – уточняется в сообщении.

С других улиц-лидеров по эвакуации авто за год произвели более тысячи эвакуаций.

В департаменте напоминают, что неправильно припаркованные машины могут помешать проезду скорой помощи и пожарных автомобилей. Необходимо проявлять заботу о других и ставить автомобили, не нарушая правил.