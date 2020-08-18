РИАМО - 18 авг. В 2021 году на юго-западе Москвы достроят физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70», здание появится по адресу улица Губкина дом 6, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж и наладка лифтов, устройство внутренних инженерных систем, благоустройство прилегающей территории», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В здании разместят тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, учебный класс на 42 места, раздевалки, тренерские, кабинеты врача и массажа, баню сухого жара и буфет.

На прилегающей территории появятся спортивные площадки.

«Всего до 2023 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию более 30 спортивных объектов», - добавил Загрутдинов.