Куда жаловаться на управляющую компанию

Законодательство
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме (МКД) могут управлять своим домом с помощью управляющей компании (УК). Управляющая компания выполняет свои обязанности на основании договора, заключенного с собственниками. Помимо этого документа, деятельность управляющей организации регулируется целым рядом законов и постановлений, в том числе ЖК РФ, постановлениями Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Это те документы, на которые можно опираться при подаче жалоб для аргументации своей позиции.
Права собственников
По словам юриста «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиева, прежде всего контролировать деятельность управляющей компании должны сами собственники. Такая возможность закреплена в статье 161.1 ЖК РФ, регламентирующей порядок деятельности совета МКД. В его обязанности входит: осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений в МКД, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества.
Также собственники в соответствии с условиями договора управления вправе получать от ответственных лиц УК информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. Ответ должен поступить не позднее чем через 5 рабочих дней с даты обращения, в договоре управления этот срок может быть уменьшен. Граждане также могут проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы), требовать от ответственных лиц УК устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.
Куда жаловаться
Каждый надзорный орган реагирует на обращения в рамках установленной компетенции, поэтому нельзя сказать, в каком из случаев куда обращаться будет наиболее эффективно, это некорректно, подчеркнул Эрдни Манджиев. К тому же, можно направить жалобу сразу в несколько инстанций. Рассмотрим доступные варианты.
Обращение в УК
Если у вас возникла претензия к УК по содержанию общего имущества в МКД и прилегающей территории (например, протекают трубы, не убирают мусор во дворе, перегорела лампочка в подъезде и тому подобное), в первую очередь необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации и оставить заявку об устранении выявленных недостатков. На всякий случай лучше сделать фото- и видеофиксацию нарушения, при обращении записать номер заявки, данные диспетчера (оператора) и время ее подачи. Телефон Единой диспетчерской службы г. Москвы: +7 (495) 539-53-53, также уточнить телефоны вашей УК можно по номеру горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Номера районных служб обычно размещены на информационном щите в подъездах МКД.
Донести информацию до УК можно и с помощью портала «Добродел» и сайта ЕДС Московской области для Подмосковья или портала «Москва – наш город» для столицы: жалобы с этих сайтов автоматически попадают в управляющую компанию или вышестоящие инстанции.
Обращение в государственные и общественные надзорные инстанции
При отсутствии реакции на обращения либо при неудовлетворительном исправлении выявленных недостатков содержания общего имущества можно обратиться с жалобой в надзорные инстанции – органы государственного жилищного надзора, муниципального или общественного жилищного контроля. Так, для столицы это Государственная жилищная инспекция города Москвы, для Подмосковья – Государственная жилищная инспекция Московской области. Также жалобу можно направить в НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-контроль», рассказал Манджиев.
Контроль могут осуществлять и общественные объединения, некоммерческие организации, советы МКД и другие заинтересованные лица в соответствии с законодательством РФ.
Во все эти организации можно обращаться по любым нарушениям, связанным с сферой ЖКХ, вне зависимости от обращений в другие инстанции.
Обращение в Роспотребнадзор
В Роспотребнадзор стоит жаловаться по вопросам защиты прав потребителей, а также нарушений санитарно-гигиенических норм (например, температура в жилом помещении слишком низкая или высокая, некачественно обслуживается мусоропровод, тем самым создается неблагоприятная санитарно-эпидемиологическую обстановка, в доме есть крысы, тараканы, сырость, плесень и так далее).
Как составить жалобу
При обращении в жилищную инспекцию, организацию общественного жилищного контроля или Роспотребнадзор в жалобе нужно указать наименование организации, в которую вы обращаетесь, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность этого лица, а также свои фамилию, имя, отчество и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Кроме того, в жалобе необходимо изложить суть обращения, поставить личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов приложите к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Пригодится и номер вашей заявки при первом обращении в УК и другие подобные сведения. Неплохо будет отправить жалобу заказным письмом по почте или отнести ее лично, хотя по закону способ обращения не имеет значения, так что электронная подача также допустима. Не забудьте сохранять копии документов и их входящие номера.
Коллективное обращение обычно составляют, чтобы подчеркнуть значимость вопроса, вызвать общественный резонанс. Однако с юридической точки зрения, по словам Эрдни Манджиева, неважно, коллективная ваша жалоба или нет. Обращение в любом случае будет рассмотрено.
Обращение в прокуратуру и суд
Прокуратура и суд – это крайние инстанции, обращаться в которые следует, если предыдущие шаги не решили проблему. Обращаться в суд имеет смысл, если вам был нанесен ущерб из-за действия или бездействия управляющей компании. При этом подавать судебный иск вы можете даже в случае, когда сотрудники вышеуказанных организаций отреагировали на жалобу, проблемы исчезли, но ущерб не возместили. Например, неисправный стояк холодного водоснабжения заменили, а последствия затопления в квартире не устранены.
По словам юриста «Европейской юридической службы», в зависимости от обстоятельств собственник вправе просить суд обязать управляющую организацию устранить недостатки, связанные с обслуживанием дома, или возместить убытки, причиненные ему в связи с ненадлежащим исполнением УК своих обязательств, а также взыскать с нее штраф за неудовлетворение ваших требований в добровольном порядке в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда.
При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья, свыше пятидесяти тысяч рублей – районный суд по месту нахождения ответчика.
С судебной практикой по спорам в сфере ЖКХ можно ознакомиться на официальном сайте НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ контроль» в соответствующем разделе.
Что грозит УК
Управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений и санитарно-эпидемиологических требований к их эксплуатации, а также нормативов обеспечения коммунальными услугами. Если в течение 12 месяцев со дня выдачи органом государственного жилищного надзора предписания в отношении МКД, деятельность по управлению которым осуществляет управляющая организация, она получает по одному дому два и более административных наказания, назначенных судом за ненадлежащее исполнение предписания, ее лишают права управления таким домом.
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