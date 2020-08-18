Куда жаловаться на управляющую компанию

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По словам юриста «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиева, прежде всего контролировать деятельность управляющей компании должны сами собственники. Такая возможность закреплена в статье 161.1 ЖК РФ, регламентирующей порядок деятельности совета МКД. В его обязанности входит: осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений в МКД, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества.

Также собственники в соответствии с условиями договора управления вправе получать от ответственных лиц УК информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. Ответ должен поступить не позднее чем через 5 рабочих дней с даты обращения, в договоре управления этот срок может быть уменьшен. Граждане также могут проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы), требовать от ответственных лиц УК устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

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