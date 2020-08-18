РИАМО - 18 авг. В отделениях «Почты России», расположенных в Москве и Подмосковье, теперь можно оформить полис ОСАГО, партнерами выступают Страховой Дом «ВСК», СК «Согласие» и «Росгосстрах», сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Со страховыми компаниями специалисты «Почты России» работают в режиме онлайн, а процедура оформления занимает в среднем 10-15 минут.

«Клиенты могут изучить предложения различных страховых компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия. Заполнив необходимые данные, оператор отправляет запрос и получает расчет страховой премии от разных компаний, клиенту остается только выбрать наиболее выгодный вариант. После оплаты выдается бумажная версия полиса, а также по просьбе автовладельца электронная версия направляется на его e-mail», - сказал собеседник агентства.

Для оформления полиса требуется стандартный набор документов: паспорт, документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет.