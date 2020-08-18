РИАМО - 18 авг. До 2023 года в Москве планируют возвести свыше 50 поликлиник, больниц и других объектов здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В период с 2020 по 2022 годы в Москве планируется построить 51 объект здравоохранения. При этом большая часть из них - 44 объекта - будут возведены за счет городского бюджета», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с 2011 года с учетом семи месяцев 2020 года в Москве построили 90 медицинских объектов.

В частности, в указанный период открыли диагностический центр «Хадасса» на территории медицинского кластера «Сколково», первую очередь крупнейшей больницы в Коммунарке, а также инфекционный госпиталь «Вороновское».