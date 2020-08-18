РИАМО - 18 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел строительство терапевтического корпуса клиники «Хадасса», которая является резидентом Международного медицинского кластера в Сколкове, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



«Проект создания Международного медицинского кластера в Сколкове набирает обороты. Здесь уже принимает пациентов первая клиника – диагностический центр «Хадасса». Полным ходом идет строительство терапевтического корпуса», – сказал Собянин.

В новом здании клиники откроются отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики.



Мэр добавил, что за последние пару лет заключено еще несколько соглашений с российскими и иностранными инвесторами о строительстве новых клиник, лабораторий и Центра ядерной медицины на территории медкластера.



«В разгар пандемии специалисты медицинского кластера предоставили свое оборудование и в кратчайшие сроки провели обучение сотен врачей и медсестер новой инфекционной больницы в Вороновском», – отметил градоначальник.

Он также поблагодарил всех врачей и специалистов за ответственную работу в период пандемии коронавируса.