РИАМО - 18 авг. Специалисты Роскачества установили, что многие блузки для школьниц не «дышат» и не пропускают влагу, но им удалось найти и качественные бренды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты изучили 40 торговых марок блузок для учениц начальных классов, из которых 29 российские бренды, а 11 – заграничные. Вещи стоили от 498 до 3690 рублей за штуку на момент приобретения. Исследование каждой блузки проводилось по 47 критериям безопасности, качества и достоверности маркировки.

«Рейтинг товаров 23 торговых марок по итогам исследования обнулен в связи с выявленными нарушениями требований законодательства к токсичности, воздухопроницаемости, гигроскопичности изделий», – уточняется в сообщении.

Таким образом, небезопасными признаны 15 российских блузок и восемь зарубежных. 17 брендов блузок оказались качественными. 14 из них сделаны в России, три – за пределами нашей страны.

Лидерами рейтинга стали товары ТМ «Смена» и O’stin. Они соответствуют по качеству и безопасности требованиям законодательства РФ, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Блузки ТМ «Смена» могут претендовать на российский Знак качества, поскольку произведены на территории России.