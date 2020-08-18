РИАМО - 18 авг. Специалисты Роскачества установили, что многие блузки для школьниц не «дышат» и не пропускают влагу, но им удалось найти и качественные бренды, сообщает Федеральное агентство новостей.
Эксперты изучили 40 торговых марок блузок для учениц начальных классов, из которых 29 российские бренды, а 11 – заграничные. Вещи стоили от 498 до 3690 рублей за штуку на момент приобретения. Исследование каждой блузки проводилось по 47 критериям безопасности, качества и достоверности маркировки.
Таким образом, небезопасными признаны 15 российских блузок и восемь зарубежных. 17 брендов блузок оказались качественными. 14 из них сделаны в России, три – за пределами нашей страны.
Лидерами рейтинга стали товары ТМ «Смена» и O’stin. Они соответствуют по качеству и безопасности требованиям законодательства РФ, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества.
Блузки ТМ «Смена» могут претендовать на российский Знак качества, поскольку произведены на территории России.
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