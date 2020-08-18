РИАМО - 18 авг. Самым популярным курортом у российских туристов в этом летнем сезоне стала Аланья, об этом свидетельствуют четыре крупных турагентства, сообщает Газета.ru.

При этом россиян не смущает даже удаленность отелей Аланьи от аэропорта.

«Граждане отдают предпочтение этому региону из-за более низких цен на отели. Специалисты отмечают, что именно стоимость отпуска является главным фактором при выборе отелей туристами в этом году», — сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также спросом у граждан России пользуются Кемер, Анталья, Белек и Сиде.

1 августа Россия возобновила авиаперевозки с Турцией.