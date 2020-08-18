РИАМО – 18 авг. Врач-хирург высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), член Российского общества хирургов Дмитрий Архипов рассказал, что причины проявления вен на руках имеют разную природу, сообщает aif.ru.

Таким образом, вены могут появляться от перенапряжения при ношении тяжестей, перегрева человека в бане или сауне, при длительном нахождении в жарком климате, курении, от хрупкого телосложения или возрастных изменений. Между тем такие проявления зачастую носят временный характер и не требуют серьезного лечения.

«Но не все так безобидно, когда причиной такого явления становится варикозное расширение вен — заболевание, связанное со снижением тонуса венозных стенок. Довольно часто заболевание сопровождается болевыми ощущениями, которые также могут являться признаками других заболеваний: артрита, артроза, хондроза и неврита. Именно поэтому в такой ситуации крайне важны правильная диагностика и соответствующее лечение», - говорится в сообщении.

Врач подчеркнул, что заболевание можно диагностировать с помощью исследований: допплерографии, МРТ вен, УЗИ сосудов верхних конечностей. Наиболее современным методом диагностики при возникновении симптомов варикоза и флебита (воспаления стенок вен) считается дуплекс — сонография (метод ультразвукового исследования сосудов).

При этом, по словам Архипова, чтобы выбрать лечение, нужно прежде всего выяснить изначальные причины патологии и исключить провоцирующие факторы. В этом случае лечение будет эффективным.