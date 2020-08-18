РИАМО - 18 авг. По данным Центробанка России, официальный курс евро на среду, 19 августа, увеличился на 87,4 копейки и составил 87,34 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс доллара повысился на 46,45 копейки и достиг 73,43 рубля», — говорится в сообщении.

Между тем, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 19 августа, выросла на 64,9 копейки, до 79,6 рубля.

Серьезные колебание курса валют началось 9 марта 2020 года на фоне снижения цен на нефть, они продолжаются до сих пор.