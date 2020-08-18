РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 авг. Воспитатели детского сада №15 «Золотой петушок» в Балашихе прошли осмотр врачей-специалистов и получили на руки заключения с результатами исследований, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вместе с главным врачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым и председателем городского совета депутатов Геннадием Поповым в ходе рабочего визита в детский сад проверил, как реализуется скрининг-диагностика в рамках программы «Скрининг работников социальной сферы и учреждений культуры».

«Один из общественно значимых проектов, который реализуется по нескольким социальным сферам – образование, спорт, медицина – на территории региона, в том числе в Балашихе, – скрининг здоровья. Мы сегодня посмотрели, как эта программа работает в детском саду №15. Это очень важно и удобно, когда не отрываясь от своего места работы, ты можешь получить общие сведения о своем здоровье», – сказал Шапкин.

Скрининг в детсаду №15 прошли 25 человек. Мероприятие включало проведение лабораторных исследований, в том числе на антитела к Covid-19, а также осмотр терапевта, невролога, психотерапевта, кардиолога и стоматолога.

По словам Антипова, за месяц врачи обследовали уже более 550 сотрудников школ и детских садов. До начала учебного года планируется, что скрининг пройдут 3-4 тысячи человек.

«С начала скрининговых исследований было проведено 17 обследований трудовых коллективов. Среди них 15 образовательных и дошкольных учреждений, а также учреждения спорта и культуры», – подчеркнул Антипов.

Геннадий Попов не только проверил, как реализуется скрининг-диагностика, но и сам прошел данное обследование.

«Это заняло у меня не более 15 минут. Я не только прошел диагностику, но и получил ответы на все вопросы, которые меня волнуют. Это очень удобно, ведь с нашей загруженностью у нас нет времени обратить внимание на свое здоровье. Сегодня появилась прекрасная возможность», – заключил Попов.